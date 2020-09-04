13 إصابة جديدة بكورونا في المنيا وشفاء 17

أعلنت مصادر طبية في محافظة المنيا، إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 17 حالة بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، داخل مستشفيات العزل وعددها 14 منتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وقال مسؤول بمديرية الصحة، إن إصابات كورونا بدأت ترتفع تدريجيا، مناشدا المواطنين خاصة كبار السن وضعاف المناعة، بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات والوقائية والاحترازيه وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية منعا للإصابة بالفيروس.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة، عقد في وقت سابق ندوة تثقيفية للسيدات، للتوعية بضرورة الاستمرار في أخذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا.