"صعيدية" تقتل حماها لسرقته وتلقي جثته في الترعة

تخلصت سيدة من والد زوجها "حماها" بالاتفاق مع شخصين لسرقة أمواله، في إحدى القرى التابعة لمركز العدوة في شمال غربي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة بالعثور على جثة لرجل مسن ملقاه بأرض زراعية أمام منزله في إحدى القرى بغرب مركز العدوة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"علي. ا"، 75 عاما، فلاح.

بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، والرائد هشام أبوالعلا، والنقباء: محمد أبوالوفا، أحمد الحسيني، مصطفى حميدة، محمود ندا، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابن المجني عليه مستغلة غياب زوجها المحبوس في قضية مخدرات.

أفادت التحريات الأولية، بأن زوجة الابن اتفقت مع شخص تعرفه، وصديقه على قتل المجني عليه، لسرقته ظنا منهم أنه يمتلك الأموال، فنصبوا له كمينا وتعدوا عليه بماسورة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يده وقدمه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.

جرى ضبط المتهمين وهم: "ف.ف"، 20 عاما، ربة منزل، "م.ا"23 عاما، عاطل، "م. م"، 18 عاما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

وجرى ضبط السلاح المستخدم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.