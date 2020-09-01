المطار يستقبل اليوم 170 رحلة طيران على متنها 13960 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 170 رحلة طيران دولية، من وإلى عدة وجهات تقل على متنها 13960 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة، بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "واشنطن وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وميلانو وأثينا وفيينا والدار البيضاء وبيروت وأسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي".

وأضافت المصادر أن المطار سيشهد اليوم مغادرة 65 رحلة، تقل على متنها 7073 راكبا، في حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 65 رحلة تنقل على متنها 6887 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها "تورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وروما وأثينا وفيينا وأسطنبول وأديس أبابا ودبي وأبوظبي"، وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبي مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة والذي بدأ تطبيقه من اليوم الأول من سبتمبر الجاري.

وأعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من اليوم 1 سبتمبر، وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزارة الطيران المدني، إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من اليوم 1 سبتمبر، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .