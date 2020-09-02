ارتفاع أعداد رحلات طيران الإمارات لمصر إلى 17 رحلة أسبوعيا

أعلنت شركة "طيران الإمارات" التزامها بزيادة رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بإضافة ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل إجمالي عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بداية من غد الخميس.

وذكرت الشركة، في بيان لها قبل قليل، أنه سيتم تشغيل الرحلات الثلاث الإضافية، اعتبارا من الغد، بواسطة طائرة طيران الإمارات من طراز بوينج 777-300ER، وأعادت "طيران الإمارات" في الثامن من أغسطس الماضي، إطلاق طائرتها المميزة A380 إلى سماء القاهرة، أربع مرات في الأسبوع.

وذكرت الشركة أنه في الوقت الحالي، تعد القاهرة الوجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 وA380 من وإلى دبي.

من جانبه قال إبراهيم غانم، المدير الإقليمي لـ"طيران الإمارات" في مصر وليبيا، إن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي، مما يعني أن إدخال ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا أمر منطقي من الناحية التجارية، وهذا الأمر سيساعدنا في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر، كما أن توسيع جدولنا، بالسفر إلى القاهرة سيوفر فرص أفضل لمواصلة الطيران ويوسّع خيارات السفر، سواء كانوا رجال أعمال أم عائلات يتطلعون إلى زيارة دبي، أو العبور في مطار دبي الدولي، واختيار الترانزيت بأي من وجهات شبكتنا.