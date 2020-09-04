عاجل.. تخفيضات 25% على "التذاكر" لتنشيط حركة الطيران

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.

ونقل "إعلامي الوزراء"، عن وزارة الطيران المدني، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن "المركز" منذ قليل، أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة.

وناشدت وزارة الطيران وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.