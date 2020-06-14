هل سترتفع أسعار تذاكر الطيران؟.. الوزير يجيب

نفى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ما تردد عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عنبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، انخفاض أسعار تذاكر الطيران وأن الشركات ستقوم بتقديم عروض ترويجية لجذب المسافرين.

وأوضح عنبة أنه تم الإعلان عن فتح المطارات قبلها بأسبوعين حتى يتمكن الراغبين في السفر من الحجز على السيستم، مشيرًا إلى أنه الجداول سيتم اعلانها عقب حجز المواطنين.

وأشار أنهم استغلوا فترة توقف الطيران في تجديد وتحديث واجراء أعمال الصيانة بالمطارات المصرية لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين.

وأكد وزير الطيران المدني أن مصر لم تطلب من المغادرين تحليل PCR لخلوهم من الكورونا، وأنه سيتم تحديد بعض الدول التي سيقدم مواطنيها التحليل للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير الطيران المدني عن حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران خسرت 3 مليار وأن الشركات الخاصة سجلت خسائر نظرًا لمصاريف الصيانة وايجارات الطائرات المؤجرة.