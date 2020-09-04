عاجل.. الحكومة عن "خصخصة المترو": سيظل ملكا الشعب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجود أي اتجاه لخصخصة مترو الأنفاق، مؤكداً أنه "ملك أصيل للدولة وللشعب المصري، وسيستمر كذلك".

ونقل المركز عن وزارة النقل، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عنه منذ قليل، أنه جرى توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مُشددةً على سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يخدم ملايين الركاب يومياً.

وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أي صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظاماً جديداً للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

وفي النهاية، ناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.