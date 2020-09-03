رئيس الشركة الفرنسية لإدارة المترو: سندير التشغيل فقط.. ولن نتدخل فى تحديد سعر التذكرة

كشفت لورانس باتل، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية RATP، قيام الشركة بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاماً، مشيرة إلى أن الإدارة لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، وأن ذلك من اختصاصات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل.

وقالت، فى حوارها لـ«الوطن»، عقب تفعيل العقد، إن الشركة توفر جميع قطع الغيار والصيانة اللازمة طوال فترة العقد المبرم بينها ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية من فنيين ومهندسين وعمال، لافتة إلى أن العمل داخل المرفق سيكون خليطاً بين الفرنسيين والمصريين.

وزير النقل المصرى لديه طموح كبير لتطوير القطاع.. والعقد الجديد خطوة أولى لتعاون طويل الأمد بين الطرفين

هل هذه أول مرة تدير الشركة الفرنسية مشروعات فى مصر؟

- منذ 40 عاماً، هناك اتفاقيات بين فرنسا ومصر لمساعدة هيئات النقل فى مختلف المشاريع.. ولكن هذه أول مرة تدير شركة RATP الفرنسية الخط الثالث للمترو بالقاهرة.

وماذا عن تفاصيل عقد إدارة الخط الثالث لمترو مصر الجديدة؟

- شركة RATP الفرنسية متخصصة فى إدارة المترو على مستوى العالم، ووقعنا عقد إدارة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة فى شهر مايو الماضى، وتفاصيل العقد تكمن فى الإدارة والصيانة والتشغيل وتوفير كافة قطع الغيار اللازمة، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية من فنيين ومهندسين وعمال الذين سيعملون معنا، ونقل جميع خبراتنا لهم.

وهل تتدخل الشركة فى تحديد سعر التذكرة؟

- سندير الخط الثالث فقط، وسننقل خبراتنا للعمالة المصرية، ولن نتدخل فى تحديد سعر التذكرة، وهى متروكة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، وسنتقاضى مبالغ شهرية مقابل إدارتنا لمرفق المترو بالنسب المتفق عليها، وسنعمل على تقديم خدمات متميزة لجميع الركاب.

ومتى يتم تسلم المرفق لبدء إدارته من قبل الشركة الفرنسية؟

- هناك مرحلة مبدئية للتسلم التجريبى، تتبعها مرحلة من التدريب والتأهيل للفريق الفنى، الذى سيكون مسئولاً عن تشغيل وصيانة المترو، ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء إدارتنا للمرفق.

هل لديكم خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية بالخط الثالث للمترو؟

- نعم، لدينا هدف واضح وصريح، وهو أن يصبح الخط الثالث أكثر كفاءة، واستدامة، وسنحشد أفضل ما لدينا من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعله خطاً عالمياً من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للراكب المصرى، وعقد الاتفاق بين وزارة النقل المصرية والشركة الفرنسية يعد انعكاساً لعلاقات طويلة الأمد بين القاهرة وباريس فى قطاع النقل، وأن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبرى يمثل التحدى الأكبر لشركة RATP العالمية.

وهل الشركة تفكر فى إدارة الخط الرابع أو مونوريل العاصمة الإدارية أو القطار السريع؟

- وزير النقل المصرى لديه طموح كبير جداً لتطوير قطاع النقل فى القاهرة، وتشغيل وصيانة المترو، كما أن الخط الثالث للمترو يعتبر خطوة أولى للتعاون بيننا، ونأمل فى التعاون مستقبلاً لإدارة مشروعات أخرى فى مصر.

مدة العقد

سندير الخط الثالث لمترو القاهرة لمدة 15 عاماً، ونوفر جميع قطع الغيار اللازمة طوال مدة العقد، وإجراء الصيانات سواء القطارات أو كافة الخدمات الموجودة بالمرفق.