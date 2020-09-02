المترو: لن نستغني عن العمالة بسبب إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث

أكد المهندس عصام منير، نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عدم الاستغناء عن العمالة المصرية التى تم تعيينها فى الخط الثالث للمترو، قبل توقيع اتفاقية إدارة الخط الثالث للمترو من قبل شركة "RATP" الفرنسية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة قريبًا، ومشددًا على أن كل العاملين المتواجدين حاليًا لن يمسهم أى ضرر.

وقال "منير"، لـ"الوطن"، إن العمالة المصرية ستمثل نحو 90% من العمال العاملين بالخط الثالث للمترو تزامنًا مع بدء إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث، والذي صُمم بطريقة أوروبية، موضحًا أن وزارة النقل ممثلة في شركة المترو ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني.

وأضاف أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتًا إلى أن فرق الصيانة والطوارئ منتشرة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، وعدم توقف حركة القطارات، وذلك وسط اتحاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت أمس عن توقيع عقود إدارة شركة "RATP" الفرنسية للخط الثالث للمترو، وتدريب العمالة المصرية على الإدارة.