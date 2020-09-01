وزير النقل مطمئنا ركاب المترو: لا تحريك لسعر تذكرة الخط الثالث بعد صيانته

شهد مهندس كامل الوزير وزير النقل، صباح اليوم، فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة "RATP DEV" الفرنسية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور مهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية.

صرح الوزير، بأن مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والإسكندرية والمحافظات الأخرى التي يمكن تطبيقه بها، موضحًا أن النقل السككي والجر الكهربي يأتي على رأس منظومة النقل الحضري لأنها وسائل آمنه وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير الخط الأول والثاني واستكمال إنشاء باقي خطوط المترو بدءا من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والتي تنفذه تحالف شركات فينسي الفرنسية وأوراسكوم والمقاولون العرب الشركتين الوطنيتين المصريتين والخط الرابع للمترو الذي يتم التعاون في إنشاؤه مع مؤسسة الجايكا اليابانية والشركات اليابانية والمصرية المتخصصة وكذلك (القطار الكهربائي السلام/العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) والذي يتم تنفيذه مع شركة آفيك الصينية، والذي بمجرد الانتهاء من تنفيذه سيتمّ إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط، كما سينطبق هذا التوجه على مشروعي المونوريل الذي يتمّ تنفيذهما حاليا.

وأضاف الوزير أن هناك مخططا لوزارة النقل لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة داخل القاهرة من عدلي منصور للمطار وكذلك أتوبيسات "BRT" على الطريق الدائري، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا أيضا بالنقل الحضري داخل الإسكندرية حيث سيتم تطوير قطار أبو قير وتحويلة إلى مترو وتطوير ترام الرمل، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تتعاون فيها وزارة النقل مع الحكومة الشركات والفرنسية التي تقدم الدعم في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل أنَّ قرار إسناد أعمال التشغيل والصيانة لشركة "RATP DEV" الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما وتم توقيعه للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حالياً بتشغيل كلاً من الخط الأول والثاني والمراحل (الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث) إضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في 4 قارات منها "المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية ، والصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية"، بدءًا من السكك الحديدية، وخطوط المترو ، وخطوط الترام"، وكذلك للحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري آمن ومستدام ونظيف.

وأضاف وزير النقل، أنَّ الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، كما أن الحكومة احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة، لافتا إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، مبينا أنَّ الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

وأكد الوزير، أنه طالب الشركة الفرنسية بأن العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة بعد أن يتم تدريبهم ونقل الخبرة اليهم من الشركة الفرنسية من خلال ادارة وتشغيل الخط الثالث ان يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية التى تتعاون معها الشركة الفرنسية في ادارة وتشغيل الجر الكهربائي بها.

كما طالب الوزير الجانب الفرنسي بسرعة تكوين أطقم عمل فنية لسرعة إدارة وتشغيل وصيانة الشركة الفرنسية للخط الثالث، مؤكدا أن الجانب المصري سيوفر كل ما يتطلبه هذا المجال.

ومن جهته، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه، أن توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره ويمثل خطوة ضخمة نحو الأمام وأنه يعتبر انجازاً بعد اشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

ولفت إلى أنه سيسسم في تقديم خدمات مترو على أعلى مستوى من الجودة لسكان القاهرة، خاصة أن الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ونقل الخبرات إلى الفنيين والعمال المصريين.

ومن جهتها أكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة "RATP DEV" الفرنسية اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلال توقيع هذا العقد، وأن الشركة ستسعى إلى المشاركة في تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد، مشيرة إلى أننا نهدف إلى أن يصبح الخط الثالث للمترو أكثر كفاءة، واستدامة كما أن الشركة ستحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعل الخط الثالث خطاً عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمة به.

وأوضح أن هذا العقد يعد انعكاسًا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل، مبينا أن الشركة ملتزمة بنقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال الذين سيعملون بها كما ستقوم بانشاء مراكز تدريبية بالقاهرة وستقدم افضل خدمات نقل لركاب المترو مشيرة الى أن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبري يمثل التحدي الاكبر لشركة "RATP" العالمية.

جدير بالذكر أنَّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قد عملت على تشغيل المرحلة الأولى من هذا الخط في فبراير 2012، والمرحلة الثانية في مايو 2014، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على ثلاث مراحل اخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5مليون راكب يوميا كما تصل طاقة النقل لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة لحوالي 3.7 مليون راكب يومياً لتخفيف حدة الازدحام السطحي وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.