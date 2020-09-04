غلق باب التقدم برغبات "المرحلة الثانية" غدا بتنسيق 2020

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، لافتة إلى أنه سيتم غلق باب التقدم برغبات المرحلة الثانية غدا.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن "المركز الإعلامي"، منذ قليل، إنه لا صحة لإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، موضحةً أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، والإعلان عن نتائجها النهائية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الماضي، ولن يتم إعادة فتحها مجددا، مشيرةً إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وصل عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالبا، والشعبة الأدبية 101 ألف بإجمالي 149 ألف طالب، وقد وصل الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى شعبة علوم بدأ بـ 400 درجة فأكثر بنسبة قبول 97.6% بعدد طلاب 30855 طالبا، وبالنسبة لشعبة رياضة 387 درجة بنسبة 94.4%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 327.5 درجة بنسبة 97.9% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 149658 طالباً،

وفي سياق متصل، يبدأ تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي عدد 194 ألفاً و448 طالباً، أما فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية فقد بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالي عدد طلاب 60064 طالباً، ويبلغ إجمالي طلاب الشعبتين بالمرحلة الثانية 24 ألفاً و512 طالباً وطالبة من الثانوية العامة.