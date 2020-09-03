أوائل الدبلومات الفنية يطالبون وزير التعليم العالي بمنحة لدراسة الهندسة

قالت أمنية خالد محمد، الأولى على شهادة الدبلوم الفنية الثانوية الصناعية، إنها تعبت كثيرًا مع زملائها في المدرسة، واستطاع أكثر من زميل لها تحقيق مراكز متقدمة في الترتيب على مستوى الجمهورية، موضحة أنها حصلت على 98.71%، وكانت تذاكر ما بين 8 ساعات و9 ساعات، كما أنها ذاكرت لمدة 25 ساعة متواصلة في بعض الأوقات بسبب امتحان مادة الرسم الهندسي.

وأضافت الأولى على شهادة الدبلوم الفنية الثانوية الصناعية: "نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني سلبية جدًا ويجب أن تتغير، لأنه يكسب الطالب فنيات دقيقة للغاية لا يستطيع غيره الوصول إليها، كما أننا تعبنا كثيرًا وربما بشكل أكبر مما كنا سنفعل في الثانوية العامة".

وناشدت "أمنية" خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لها ولزملائها بالدراسة في كلية الهندسة: "ما يتوفر لنا الآن هو كلية الهندسة بنظام الكليات الخاصة، وأي دولة متقدمة تحقق التقدم بالصناعة وبالتالي فإن الدبلوم الفني الصناعي شهادة هامة".

بدورها قالت هبة سامي عبد المعز الثالث مكرر بالدبلومات الفنية: "كنا نعمل معًا وكان هدفنا ان نصبح الأوائل على الجمهورية".

وأردفت، أنها تعلمت أساسيات الكهرباء أثناء دراستها في شهادة الدبلوم الصناعي، كما تستطيع التعامل مع الكهرباء الخاصة بمنزلها.

وأوضحت آمال خالد سليمان الثالث بالدبلومات الفنية: "نافسنا المدارس المجاورة لنا منذ بداية العام وهو ما دفعنا إلى المذاكرة لكي نحقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية".

وأشارت، إلى أن عائلتها كانت سر نجاحها، وأن مرض والدتها دفعها إلى الدراسة في التعليم الفني لأن ظروف الأسرة لم تكن تتحمل الدراسة في الثانوية العامة: "نتمنى الحصول على منحة للدراسة في كلية الهندسة".

وقال ميلاد عاطف غطاس الثاني على شهادة الدبلوم الفنية الثانوية الصناعية، إنه اختار مدرسته لكي يكون من اوائل الجمهورية ويلتحق بكلية الهندسة، توفيرًا للمجهود والأموال في الثانوية العامة.

وحول سر تفوق البنات على البنين في المراتب الأولى على مستوى الجمهورية، قال إن البنات يتمتعن بالصبر وقوة احتمال ما جعلهن أكثر إقبالًا على النجاح.

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، كل من أمنية خالد محمد الأولى على شهادة الدبلوم الفنية الثانوية الصناعية، هبة سامي عبد المعز الثالث مكرر بالدبلومات الفنية، آمال خالد سليمان الثالث بالدبلومات الفنية، وميلاد عاطف غطاس الثاني على شهادة الدبلوم الفنية الثانوية الصناعية، وهم من نفس المدرسة.