الري ترفع جاهزيتها لاستقبال السيول

رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيول، وكلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري الإدارات المسؤولة بالمرور على مخار السيول للتأكد من جاهزيتها وإزالة التعديات عليها، وصيانة السدود وحواجز المياه، والإسراع في تنفيذ المنشآت الجاري تنفيذها، ورصد مناطق سقوط الأمطار قبل وقوعها بوقت مناسب، وشهدت بعض المناطق في سيناء سقوط أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي وصلت لحد السيول، كما توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار على بعض المناطق المتفرقة.

وأجرى المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري جولة تفقدية، بمحافظة جنوب سيناء لمواقع تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول، وشملت تفقد سدود أبو خشيب وتبلغ سعته التخزينية 400 ألف متر مكعب، وسد الغائب وتبلغ سعته التخزينية مليون والواقعان على أحد فروع حوض وادي دهب وتم الانتهاء من تنفيذهما بنسبة 100% ويهدف السدان إلى حماية العديد من المنشآت والمرافق الهامة ومنها "طريق دهب /شرم الشيخ وخط الكهرباء للربط الدولي، وخط غاز طابا / شرم الشيخ وحماية مدينة دهب والتجمعات البدوية".

كما شملت الجولة وادي وتير بوسط سيناء وسدود حصاد مياه الأمطار والبحيرات الصناعية والأودية الجبلية المختلفة للتأكد من قدرتها على التصدي للسيول وتخزين المياه.

وكشف تقرير لقطاع المياه الجوفية بوزارة الري عن تنفيذ استثمارات تقدر بـ1.4 مليار جنيه في أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وفي مدينة القصير وسفاجا ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر يتم إنشاء سدين إعاقة وقناة و6 بحيرات صناعية بوادي النخيل و8 حواجز ترابية لها و3 قنوات صناعية بسعة 8.2 مليون متر مكعب مياه بتكلفة 500 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 25%، وذلك لحماية المواطنين والمنشآت العامة والطرق والفنادق والقرى السياحية وتخزين وحجز مياه السيول لملء الخزان الجوفي.

وفي سيناء شملت الأعمال مدن رأس سدر وطابا و نويبع والطور وفيها تم البدء بإنشاء 4 سدود و16 بحيرة صناعية و65 حاجز توجيه خلف كل قناه و17 قناة صناعية بسعة تخزينية 35 مليون متر مكعب مياه، وبتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه حيث تم البدء في أعمال الرفع المساحي لأعمال الحماية بمدينة طابا.

وقال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بأن الإنجازات شملت تنفيذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 68.95%، وعملية حماية منطقة سانت كاترين بإنشاء 3 سدود و2 بحيرة بقيمة إجمالية 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90.52%، وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول بنويبع بقيمة إجمالية 8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.7%.

وكذلك عملية حماية منطقة دهب بإنشاء 3 سدود وبحيرتين صناعيتين بقيمة إجمالية 74.807 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 84.15%. وعملية حماية منطقة البيضاء بدهب بقيمة إجمالية 5.869 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

وفي صعيد مصر قام قطاع التوسع الأفقي بتنفيذ عدد من المشروعات للحماية من السيول بقيمة 301 مليون جنيه منها عمليات وادي عبادي 2 أ و2 ج و2 ب و2 د ونجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وكذلك عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادي شرق ترعة الصف بالجيزة وعملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول بمركز بني مزار بمحافظة الجيزة وعملية حماية وادي الجير وعملية مصب مخر سيل وادي نزلة عمارة.