رئيس مصلحة الري يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

تفقد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم، لمتابعة مشروعات المرحلة الاولى لحماية مُدن جنوب سيناء من أخطار السيول، والوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال موسم السيول.

وشملت الجولة التفقدية أعمال الحماية بسد أبوخشيب والغائب والجيبي بمدينة دهب، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية، بمنطقة الترابين بمدينة نويبع وأعمال الحماية بمدينة طابا، لمتابعة أعمال إنشاء البحيرات وحواجز توجيه والقنوات الصناعية بالأودية، وأثنى رئيس مصلحة الري، على جودة الأعمال بالمرحلة الأولى لحماية المحافظة من أخطار السيول، والمجهود المبذول من المهندسين المشرفين على الأعمال الجارية، ووجه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.