محمود شاهين: الرطوبة والطبيعة الجبلية بسيناء تتسبب في سقوط السيول

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة المتوقعة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الهيئة، أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وأن تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أننا مازلنا نعيش في رحاب فصل الصيف، مشيرا إلى أن شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف، حيث يفصلنا عن فصل الخريف 22 يوم.

فيما يشهد شهر سبتمبر خلال أسابيعه الأولى، ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة، والتي تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية، بالقاهرة الكبرى، كما أنه لا يوجد إختلاف كبير في درجات الحرارة، بإستثناء زيادة نسبة الشبورة المائية صباحا، خاصة بمناطق الزراعات، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وقال شاهين: يفصلنا عن فصل الخريف 22 حيث يبدأ جغرافيا يوم 23 من سبتمبر الجارى، ويبدأ معه الإعتدال الخريفي في حالة الطقس، وتشهد البلاد انخفاضا تدريجي في درجات الحرارة.

وأكد شاهين، أن السبب الرئيسي لسقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول في سيناء، هوه وجود كميات كبيره من الرطوبه في سيناء، مع الطبيعه الجبليه هناك، والتي تعمل على تكون السحب الممطره خاصه في منطقة سانت كاترين.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.