إزالة 13 حالة تعدٍ بالدير والنجوع في إسنا جنوب الأقصر

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقريتي الدير والنجوع.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدٍ بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 مترا، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومبانٍ بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون.

وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ورئيسا القريتين وقسم التنظيم والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة السيد اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا، والمقدم سعيد الحسيني - نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.