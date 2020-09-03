"وردة" يتابع تنفيذ نسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين بكهرباء الأقصر

تفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم، لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بنسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين.

وعقد "وردة" اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الهندسات، وجرى التأكيد على حسن معاملة المواطنين، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين وبخاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والإنارة العامة، مؤكداً أهمية الإنتهاء من المصادقات شهرياً.

وأشار رئيس مجلس إدارة "العليا لتوزيع الكهرباء"، إلى أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة وحصر التركمات والتأكد من صحتها وإتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الإلتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقاً للخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.

وقام "وردة" بزيارة هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر، وحرص على بحث وإصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة للتأكد من تطور العمل بالإنشاءات، كما تابع الأعمال القائمة بورشة الإصلاح وإعادة التأهيل بالحبيل وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والإستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة بالشبكة.