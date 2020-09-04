الزراعة تضع خطة لزيارة 200 ألف منزل و5 آلاف قرية قبل بدء فصل الشتاء

وضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية قبل فصل الشتاء، تستهدف القيام بزيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية وكفر وزيارة 200000 منزل ومزرعة لرصد أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة وحمى الثلاثة أيام وجدري الأغنام وحمى الوادي المتصدع بكل محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغت 213 قرية في 16 محافظة، وذلك ابتداءً من التاسع من أغسطس، وتم فحص 90513 حيوانا في 2994 منزلا ورصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بمحافظات أسيوط والبحيرة والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ معظمها حيوانات غير مُحصنة، وهو من الأمراض التي تصيب الأبقار ولا تنتقل للإنسان.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، وعلاج الحيوانات المصابة مع التنبيه على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

وأضاف أنه تم تحصين عدد 198902 رأس ضد الجلد العقدي و64936 رأسا ضد الحمى القلاعية، 55063 رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، و129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة "الماعز والأغنام" بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس.

وأكد أنه ورؤساء الإدارات المختصة ومديري مديريات الطب البيطري قاموا بعمل زيارات ميدانية لكل من محافظات كفرالشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المزارعين والمربين إبلاغ الوحدات البيطرية بالقرى وإدارات الطب البيطري حال إصابة مواشيهم بأي أمراض أو الاتصال على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو رقم الواتس: 01111866710