وزير الزراعة يشكل لجنة لمعاينة مزارع الزيتون في وادي النطرون والعلمين

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة تضم ممثلين من معهد بحوث وقاية النباتات، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة المركزية للبساتين للفحص، لمعاينة عدد من مزارع الزيتون بمنطقتي وادي النطرون والعلمين، وفحصها ضد ذباب الفاكهة.

جاء ذلك بعد استجابة لشكوى جرى نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، حول رصد مهندسون زراعيون ومشرفون كميات من ثمار الزيتون الأخضر - صنف "العجيزي" في منطقتي وادي النطرون وطريق العلمين، أصيبت بذبابة الفاكهة.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الذي تلقاه وزير الزراعة، إلى أنه جرت المعاينة على الطبيعة لـ 7 مزارع بالمناطق المشار إليها، مزروعة بمحصول الزيتون على مساحة إجمالية بلغت 164 فدانا، ولم يلاحظ وجود أي إصابات حشرية بمحصول الزيتون، ولا توحد شكاوى من المزارعين، عدا 3 إصابات لثلاث أشجار، ما بين إصابة شديدة ومتوسطة وخفيفة بالحشرات القشرية، كما أكد مسؤولو المزارع، عدم وجود شكاوى من أي إصابات هذا العام أو العام السابق، فضلا عن انتظامهم بالرش الوقائي حتي ميعاد الجمع.

وفي سياق متصل، نفذت اللجنة التنسيقية لإدارة البرنامج القومي لمكافحة ذباب الفاكهة، عددا من اللجان المرورية على محافظات: "الشرقية، الدقهلية، البحيرة، النوبارية، القليوبية، والإسماعيلية"، حيث جرى توزيع المصايد والمطويات مع الفتيل المشبع بالتراي ميديلور والميثيل يوجينول على تلك المحافظات بصفة دورية أسبوعيا وجرت متابعة تلك المصايد في هذه المحافظات، وتسجيل قراءات المصايد أسبوعيا حيث أظهرت النتائج في أول قراءة للمصايد ارتفاعا في عدد الذباب المنجذب للمصايد في الأسبوع الأول، وبدأ هذا التعداد في الانخفاض تدريجيا من خلال متابعة التعداد للمصايد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ندوات تدريبية لهذه المحافظات؛ لزيادة الوعي والإرشاد لدى الفاحصين والمتابعين، كما يجرى حاليا المرور الأسبوعي، من قبل اللجان المشكلة لمتابعة سير العمل في المحافظات التي بدأ العمل بها.