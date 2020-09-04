محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تحسبا لما جرى رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.

وشدد المحافظ على التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.