تفاصيل وأسعار تذاكر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"

ينطلق العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة ياعريس" بطولة أوس أوس وعلي ربيع، أيام 6، 7، 8، 13، 14، 15 أغسطس الحالي، الساعة التاسعة مساء، على مسرح جراند نايل تاور، وتنقسم المسرحية لفصلين وهي شكل جديد لمسرح كوميدي مختلف.

أسعار تذاكر مسرحية صباحية مباركة يا عريس

وتم طرح تذاكر العرض بأسعار 200 جنيه للتذكرة السيلفر، و300 جنيه للتذكرة الجولد، و400 جنيه للبلاتنيوم.

ويشارك في المسرحية سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.