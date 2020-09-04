حي الجناين بالسويس ينفذ 28 قرار إزالة بمساحة 7550 مترا

نفذ حي الجناين بمحافظة السويس، 28 قرار إزالة للتعديات على الأراضي داخل نطاق الحي بمساحة 7550 مترا مربعا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة.

ونفذت حملة من رئاسة الحي برئاسة عالية فريد، رئيس الحي، 17 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 3190 مترا بمنطقة البطراوي.

كما قامت الحملة بتنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، على مساحة 3460 مترا مربعا. كما جرى إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة 2.2 قيراط بمنطقة منشية الرجولة وصان الحجر بحي الجناين.