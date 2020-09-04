حي الجناين بالسويس ينفذ 28 قرار إزالة بمساحة 7550 مترا
كتب:
سيد نون
02:35 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
حى الجناين بمحافظة السويس ينفذ ٢٨ قرار إزالة داخل نطاق الحى بمساحة ٧٥٥٠ مترا مربعا فى الموجة ١٦ لازالة التعديات والاشغالات علي املاك الدولة. قامت حملة من رئاسة الحى برئاسة عالية فريد،رئيس الحى، بتنفيذ ١٧ قرار ازالة لتعديات على أملاك الدولة علي مساح ٣١٩٠
نفذ حي الجناين بمحافظة السويس، 28 قرار إزالة للتعديات على الأراضي داخل نطاق الحي بمساحة 7550 مترا مربعا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة.
ونفذت حملة من رئاسة الحي برئاسة عالية فريد، رئيس الحي، 17 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 3190 مترا بمنطقة البطراوي.
كما قامت الحملة بتنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، على مساحة 3460 مترا مربعا. كما جرى إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة 2.2 قيراط بمنطقة منشية الرجولة وصان الحجر بحي الجناين.