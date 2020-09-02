محافظ الشرقية: لن أسمح بوقوع تعديات جديدة على الرقعه الزراعية

حذّر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من أي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية، حفاظًا على حق الشعب والدولة، وتوعد المخالفين قائلاً: "لن أسمح بوقوع تعديات جديدة على الرقعه الزراعية".

وقال المحافظ إن هناك تعاونًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري مراكز الشرطة والعمد والمشايخ، لشن حملات مكبره لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة وإحالة من لم يتقدموا للتصالح للنيابة العسكرية.

وفي السياق، قاد "محمد محمود حجازي" رئيس مدينة القرين حملة، اليوم، بمعاونة قوة من قسم الشرطة لإزاله التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة 2 ملعب كرة خماسي، الأول بمنطقة "أولاد زيد" مقام علي مساحة 250 مترًا، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض، والملعب الثانى بمنطقة "كفر أبوطة" مقام علي مساحة 300 متر وتمت الإزالة كلية، كما تم إزالة مزرعة دواجن علي مساحة 1فدان و 4 أسهم بناحية عزبة الشيخ حامد.