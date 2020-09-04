سكرتير عام أسيوط يقود حملة لإزالة 58 تعديًا على أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ضمن الموجة السادسة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وجرى رفضها من خلال اللجنة المختصة في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

وترأس اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات بمدينة الغنايم بمشاركة جادالله مشرف جادالله، رئيس المدينة، ومساعدي رئيس المركز وتمكنت الحملة من تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة فضلًا عن مخالفات بناء على خط التنظيم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرفوض تماماً وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما يتم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.