"الرجل العناب" يتنبأ بسرقة كأس الأمم الإفريقية.. "الخيال تحول لواقع"

لا حديث يعلو فوق واقعة سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر، وجرى وضعه داخل دولاب بطولات اتحاد الكرة، بعد فوز المنتخب المصري ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010، وذلك حسبما أعلن الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون".

ومن المعروف أن الفن قد يكون ناقلاً للواقع في طيات أحداثه، ولكن الوضع بدا مغايراً مع مسلسل "الرجل العناب" للمخرج شادي علي، وبطولة الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، والذي عُرض في عام 2013 وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أنه تنبأ بواقعة كأس الأمم الإفريقية من مقر اتحاد الكرة ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة.

واستعانت الأجهزة الأمنية بالرجل العناب، وجسد دوره الفنان أحمد فهمي، للعثور علي الكأس بعد أن هزت واقعة السرقة الرأي العام حينها، ليتبين قيام إحدي القبائل الإفريقية في تنزانيا بسرقة الكأس، وذلك قبل أن ينجح "العناب" في استعادته من جديد.

وشارك في بطولة "الرجل العناب" صلاح عبدالله، سامي مغاوري، يوسف عيد، بيومي فؤاد، إنجي وجدان، إيناس عزالدين، ميريت أسامة ومحمد علي رزق وكوكبة من النجوم، قصة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار ولاء شريف وإنتاج وائل عبدالله.