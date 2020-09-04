عبدالرحيم كمال: المقارنة بين أم كلثوم وفيروز عبثية

علق الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، على ما أثير في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقارنة كوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة الكبيرة فيروز، عقب زيارة الرئيس الفرنسي لها بلبنان.

وكتب عبدالرحيم كمال في منشور له عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" قائلا: "هو ليه لما ماكرون يزور فيروز، يظهر ناس يقولوا إن أم كلثوم ستها وتاج راسها؟ ايه العلاقة طيب؟ فيروز صوت عربي مهم، وأم كلثوم كوكب الشرق، وجيل سابق وموسيقى وتجربة مختلفة، ليه لازم صوت ينفي صوت؟ وازاي أصلا يتقال إن فيه صوت ينتصر على صوت؟ وربنا خالقهم صوتين".

وأضاف "عبدالرحيم": "الحكاية مش تصويت ولا استفتا، حاجة متقلش سخافة أبدا عن مقارنة بيليه بماردونا بميسي أو محمد صلاح بالخطيب، أو رشدي أباظة بعمر الشريف أو نجيب محفوظ بيوسف إدريس، وعبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي، والرمان والمانجة، ازاي ربنا يخلقنا بصمات مختلفة؟ واحنا مصرين على المقارنات والانتصار لفريق على فريق، ما فيش بينهم ماتش أصلا، فيروز صوت لبناني عربي نادر، وأم كلثوم صوت مصري عربي نادر، والمحظوظ اللي عنده ودن تقدر تدوق الاتنين، من غير ما تضيع سماعها في عبث مقارنة يطير المتعة من الودن".

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، كان السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال، أعلن بدء كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي، استعدادا لطرحه قريبا.

وأكد كمال، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنّ المشروع الجديد سيكون عرض مسرحي صوفي، يعكف على العمل عليه، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان عبدالرحيم، أطلق أولى أغاني المشروع بعنوان "بينا وبين ربنا مواعيد"، وثاني هذه الأغاني بعنوان "كله منه"، والثالثة بعنوان "انت مين".