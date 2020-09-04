خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال 72 ساعة: غزيرة ببعض المناطق

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

الجمعة 4 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت 5 سبتمبر

متوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

الأحد 6 سبتمبر

متوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي للهيئة أنه متوقع وجود رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية الثلاثة أيام المقبلة.