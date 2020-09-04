الزراعة انشاء مركز تدريب ومزرعة نخيل بحثية نموذجية على مساحة 100 فدان بالوادي الجديد

قام د عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل وبرفقته م.محمد كامل مدير عام الزراعة بالوادي الجديد وباحثي المعمل المركزي للنخيل ومدير التجارب الزراعية بالداخله بتفقد الاعمال الجارية بمزرعة مركز النخالين التابع للمعمل المركزي للنخيل وقد تم الانتهاء من حفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية وجاري تركيب شبكة الريويقول جادالله مركز النخالين يهدف الي التدريب علي العمليات المختلفة لخدمة راس النخلة مثل التقليم والتلقيح والخف والتقويس والتكميم والحصاد وعمليات مابعد الحصاد كما يهدف المركز الي انشاء مزرعة نموذجية ومشتل نموذجي للنخيل وبنك لحفظ الاصول الوراثية من اصناف النخيل المصرية وزراعة السلالات البذرية الفاخرة المنتخبة من اناث النخيل وكذلك الذكور ومعمل لانتاج طفيل الترايكو جراما لاستخدامه في المقاومة الحيوية لمكافحة الحشرات حرشفية الاجنحه التي تصيب النخيلوكذلك انشاء وحدة تجريبية لتصنيع وتعبئة التموروانشاء ثلاجة لحفظ التموروعمل وحدة لحفظ التراث البيئي للنخيلوعمل وحدة للاستفادة من مخلفات(متبقيات ) النخيل