تداول 124 ألف طن بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تواجد بالميناء 72 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وغادرت 10 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة منها سفن حاويات، وسفن بترول، وسفن بضائع عامة.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة جاهزة منها للدخول 9 سفن يجري دخولها طبقاً لأولويات التراكي.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن، كما يجري شحن بضائع صادرة تزن 12 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 884 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 901 حاوية.