"كايرو شو" تحتفي بوزير الشباب والرياضة خلال عرض "علاء الدين"

شهد عرض مسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز، أمس، حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وحرصت أسرة مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية وعلى رأسها المخرج مجدي الهواري علي الترحيب بالوزير، كما وجه عز تحية خاصة للدكتور صبحي في نهاية العرض قائلا: يوجد بيننا هنا شخصية نحبها كلنا ونحترمها كلنا، وفي الموقف الخاص بنجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا كان أول من استجاب بعد ظهوره الأخير معنا، يسعدنا ويشرفنا وجود معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني للعرض وسعادته بما يقدمه الفن المصري من قيم راقية ومتميزة، وقال: أنا استمتعت جدا بعمل راقي ومحترم نتباهى به وبتقنياته التكنولوجية العالية جدا، والمسرحية لها دور مجتمعي كبير يليق بالأسرة المصرية، ويليق أن نهتم لكن كما اهتممتم بكل التفاصيل، مشيدا باللفتة التي قدمتها أسرة مسرحية علاء الدين لمؤمن زكريا.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.