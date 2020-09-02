خبير أرصاد: منخفض الهند الموسمي سبب ارتفاع درجات الحرارة

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذا الوقت من العام يحدث بسبب تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا برياح ما بين الشرقية والجنوبية قادمة من الهند في شبه الجزيرة العربية، وهي مناطق شديدة الحرارة وتكون الرطوبة مرتفعة بها بنسب عالية جدا مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف على جمهورية مصر العربية.

وأضاف "سعودي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الرطوبة مستمرة معانا الفترة الجاية، وممكن تقل نسبتها شوية في فترة الخريف وارتفاع نسبة الرطوبة هي اللي تزيد إحساسنا بالحر، كما لو كانت درجة الحرارة في الأربعينات".