توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار غزيرة ورعدية وارتفاع في نسبة الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عير الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ إن من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وترتفع نسبة الرطوبة في الجو ما يزيد من حرارة الطقس، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية، كالتالي:

طقس السبت 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس الأحد 6 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

طقس الإثنين 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.