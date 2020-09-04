مصادر: "الصندوق السيادي" سيعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بمصر

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن الصندوق السيادي المصري يهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي.

وحسب المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، يتولى الصندوق القيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد.

كما يتيح قانون تأسيس صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، ونظامه الأساسي، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وأراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.