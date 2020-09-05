"الصحة" تقدم نصائحها للحفاظ على وزن الجسم وضبط ضغط الدم

تقدم وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح التوعوية للمواطنين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والمتواجده بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عدد من النصائح التي يجب اتباعها للمساعدة في المحافظة على وزن الجسم وضبط ضغط الدم، كالتالي:

- يجب الحرص على على استخدام القليل من الملح والدهون في طهي الطعام حيث أنه يساعد على ضبط ضغط الدم والوزن.

- الحرص على استخدام 5 جرامات فقط من الملح، حيث أنها النسبة المسموحة يوميا للشخص البالغ، ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

- تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين.

- تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك المعلبة مثل الفول المعلب والصلصة.

- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات.

- ضرورة الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.