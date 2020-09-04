للحد من انتشار "كورونا".. حملات تطهير لمدن كفر الشيخ  

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات تطهير وتعقيم عدد من المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال التطهير والتعقيم، بالمؤسسات الحيوية والأكمنة الحدودية، وصناديق القمامة والشوارع، بمشاركة الإدارة البيطرية بمطوبس، موجهةً لضرورة الوعي والإلتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة.

وتابع هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع مستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة المواطنين، كما تابع المهندس أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال التطهير للشوارع الرئيسية والفرعية، والأماكن الحيوية بالمدينة، بالإضافة إلى الرش بجهاز الضباب لمكافحة الناموس، والبعوض والحشرات الطائرة، لمنع انتقال الأمراض والاوبئة.

وشهد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والميادين، والحدائق والمنشآت، من خلال تقسيم 4 فرق بمواتير الرش وتوزيعها على جميع شواطئ المدينة لاستكمال أعمال الرش والتعقيم، بالإضافة إلي رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أن حملات التعقيم والتطهير مستمرة في المصالح الحكومية، والشوارع، لتطبيق الإجراءات الوقائية، تنفيذاً لتوجيهات، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث شدد خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين على زيادة الإجراءات الاحترازية واستمرار الرش والتعقيم، وإرتداء الكمامة في المواصلات العامة، وأثناء دخول المستشفيات وكافة المؤسسات.