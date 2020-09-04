صورة "سيلفي" تُنهي حياة شاب غرقًا في "نيل المنصورة"

سادت حالة من الحزن بقرية "طناح" مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إثر وفاة شاب حاصل على ليسانس حقوق، غرقًا في مياه نهر النيل أثناء التقاط صورة سيلفي.

وقال محمد عبد السلام، ابن عمة الشاب المتوفي "محمد ماهر رفعت" ، 27 عامًا، إنه تخرج في كلية الحقوق منذ حوالي 4 سنوات، ويعمل كحارس أمن في مطحن بسندوب، مشيرًا إلى أن "محمد" توجه إلي نقابة المحامين في طلخا، يوم الواقعة، للحصول علي كارنيه عضوية النقابة.

وأضاف عبد السلام لـ "الوطن" أن "محمد" أخبر والدته أنه سيذهب بعد انتهاء عمله للحصول علي كارنيه العضوية بالنقابة حيث كان يعمل مؤقتًا كحارس، ويبحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهله الدراسي: "عرفنا من شهود العيان أنه توفي غرقًا في النيل أثناء التقاطه صورة سيلفي".

وشيع أهالي قرية "طناح" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجنازة من ساحة "العراقي" بالقرية بعد إنهاء تصاريح الدفن، وأكدوا أن الشاب كان من أفضل شباب القرية خُلقا، وحصل على ليسانس حقوق، وكان يساعد والده ولم يكن لديه أي مشكلات، نافين ما جرى تداوله بشأن انتحاره.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من بعض المواطنين بسقوط شاب في مياه نهر النيل، فرع دمياط، من أعلى كوبري السكة الحديد الرابط بين المنصورة وطلخا، وغرقه بسبب عدم إجادته للسباحة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من العثور على الجثة وانتشالها بعد ساعتين من البحث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد ماهر رفعت علي الرفاعي، 27 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة.

وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الشاب وقف على السور الحديدي للكوبري، وخلال محاولته التقاط صورة سليفي اختل توازنه وسقط في مياه النيل، ولم يتمكن من السباحة والخروج من المياه بسبب عمق المياه بتلك المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.