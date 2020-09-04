صندوق مصر السيادي يعلن التصور النهائي لاستغلال أصول الدولة قريبا

قال مسؤول بصندوق مصر السيادي، إن مجلس إدارة الصندوق لم يصل بعد إلى تصور نهائي بشأن استغلال مجمع التحرير وأصول الحكومة في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيجرى عرض خطة مفصلة بشأن آليات الاستغلال الأمثل لهذه الأصول بالتعاون مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك فيما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.

وأضاف المسئول، في تصريحات لـ "الوطن"، أن هناك أكثر من سيناريو جاري دراسته، سواء استغلال هذه الأصول في قطاعات السياحة والاستثمار، غير أنه لم يستقر حتى الآن على التصور النهائي، لافتاً إلى أنهم تلقوا خلال الفترة الأخيرة عدة عروض لاستغلال مجمع التحرير كمثال، مشيرا إلى أنهم يهتمون بالعروض الاستثمارية طويلة الأجل، متوقعا التوصل لتصور نهائي والإعلان عنه قريباً.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي:

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832 مترا.

2- أرض ومبان المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88مترا.

3- أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68مترا.

4- أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265مترا.

5- أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115 مترا.

6- أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452 مترا.

7- أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083 مترا.

وتأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الخميس اجتماعًا ضم وزير الاسكان عاصم الجزار وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق قال الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.