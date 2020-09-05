معلومات عن ألبوم مصطفى كامل الجديد أنا نسيتك "أعاده 5 مرات"

طرح الفنان مصطفى كامل، ألبومه الغنائي الجديد "أنا نسيتك" والذي تضمن 8 أغنيات جديدة من كلماته وألحانه بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 3 سنوات عن الغناء.

ترصد "الوطن" 8 معلومات عن ألبوم كامل الجديد:

- أعاد مصطفى خلال السنوات الماضي كل أغنيات الألبوم 5 مرات رفقة مهندس الصوت خالد رؤوف.

- أعاد كامل الفنان علي حميد من جديد للغناء بمشاركته في أغنية جريت بينا وهي أخر أغنية طرحها كامل من الألبوم.

- قدم كامل في الألبوم أغنية "عودي" والتي أهداها في ذكرى رحيل الفنان الشعبي الكبير رمضان البرنس.

- الألبوم من إنتاج مصطفى كامل وتحمل مصاريفه كاملة، ولم يقم بأي حملات دعائية له.

- كامل أوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه قام بتجديد أعماله الفنية فى هذا الألبوم بنسبة وصلت أغلى 60%.

الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.

وقال مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه من المقرر تصوير الألبوم بالكامل بطريقة "الميني ڤيديو"، متمنيًا أنَّ ينال ألبومه الجديد إعجاب جمهوره.

وتابع "كامل" أنّه "تعمد أن يعود إلى لونه الفني الذي تعود عليه من أغنيات درامية تحمل مضمونًا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما هو موجود حالياً في سوق الفن من أغان لا معنى لها ولا تحمل أي رسائل فنية، بل ولا ترقى لصناعة جيل يتمّ تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقي" وفق قوله.