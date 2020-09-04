إحباط محاولة تهريب ملابس جاهزة وأحذية بجمارك نويبع

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية، اليوم، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن، على متن العبارة "عمان" عقب الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب " ع . ا . ح " مصري الجنسية، وقرر مدير إدارة تفتيش الركاب، تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة.

وتبين وجود 812 قطعة ملابس جاهزة جديدة مخبأة وملفوفة داخل البطاطين، و 220 حذاء مخبأ بين طيات الملابس المستعملة بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت قيمة المضبوطات 79 ألفًا و 110 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لعام 2020 .