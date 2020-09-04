"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:- إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.- فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من إنتهاء الرش.- محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80كجم فى حالة الأشجار المعتنى بيها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى