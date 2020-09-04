انتحار شاب لمروره بحالة نفسية سيئة في قنا

شهدت قرية حجازة قبلي، بمركز قوص، انتحار شاب في العقد الثالث، عثر الأهالي على جثته في حالة تعفن داخل منزله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أهالي القرية إن الشاب المنتحر "عامر .م" كان يعيش وحيدًا في منزل والده، بعد وفاة والدته منذ ما يقارب العام، ثم وفاة والده منذ 5 أشهر، وله شقيقان يعملان في مدينة "دهب"، وأضاف الأهالي أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة انعكست على تصرفاته مع الأهالي، وفوجئ الجيران اليوم بانتشار رائحة كريهة اضطروا على أثرها لكسر باب المنزل وعثروا عليه مشنوقًا، وأكد أحد اهالي القرية أن المتوفي مات شقيقه منتحرًا بنفس الطريقة قبل 8 سنوات.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة شاب يدعى "عامر .م" مشنوقًا داخل منزله بقرية "حجازة قبلي" وكشفت تحريات المباحث أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وجار إعداد تقرير الطب الشرعي، لاستخراج تصريح الدفن، كما كلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات لبيان وجود شبه جنائية من عدمه.