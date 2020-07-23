إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16 في بلطيم وكفر الشيخ

نفذت الأجهزة المعنية في محافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة المباني المخالفة الواقعة على رافد الطريق الدولي بنطاق مركز ومدينة كفرالشيخ، وأخرى بمركز ومدينة بلطيم، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، ضمن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة، شملت الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع، والدولة فاتحة ذراعيها، وذلك بفتح مظلة تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وجرى إزالة نحو 12 حالة تعد في بلطيم، كما جرى تنفيذ عدد من القرارات برافد الطريق الدولي، وشددت المحافظة، في بيان صادر عنها، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، كذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كُتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وقالت المحافظة، إنه شدد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة جميع المتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مشيدا بدور مديرية الأمن رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكداً استمرار تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة بمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.