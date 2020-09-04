لمواجهة كورونا.. حملات لتطهير الشوارع والمنشآت بمطروح

أعلن وجية عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار حملة التطهير بالمدينة، لافتًا إلى تعقيم وتطهير مركز تدريب الأفراد بشرطة النجدة بالكيلو 3، ضمن خطة المدينة لتطهير المصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال "عبد الرازق"، في تصريح له، اليوم، إن المدينة مستمرة فى أعمال التعقيم والتطهير للسيارات بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا تزامنًا مع تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأضاف أن حملات التوعية بفيروس كورونا مستمرة وسيتم وضع ملصقات للتعريف بطرق الوقاية من الفيروس لتوعية المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءًا.

وأشار إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أية مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى رفع درجات الإستعداد واتباع الإجراءات الوقائية طبقًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.