الأوقاف: لا مخالفات للجمعة الثانية ورواد المساجد يظهرون وعيا كبيرا

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تسجل أية مخالفات لثاني صلاة جمعة، بعد تعليق استمر قرابة خمسة أشهر.

ونشرت الوزارة، صورًا لصلاة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، وردت إليها من بعض المديريات الإقليمية، تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة، والخطر الذي نواجهه جميعًا

والتزم رواد المساجد، بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التي من أهمها: الوضوء في المنزل، إحضار السجادة الخاصة، ارتداء الكمامات، التباعد والمسافات الآمنة، عدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة، جميع عمار بيوت الله ومحبيها، بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات، لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.