الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدا اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مشيرة إلى افتتاح 14 اليوم بمحافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء.

وذكر بيان للوزارة، مساء اليوم، أنه تم افتتاح مسجد بشائر الخير بالإسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وبعض من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله والحفاظ عليها، وبوعي أبناء الإسكندرية والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل والتزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وشهد اللواء محمد أمين، مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون المالية والاقتصادية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجمعة، بمسجد الماسة بمدينة العلمين، حيث أدى خطبة الجمعة الدكتور كمال سيف، مدير مكتب وزير الأوقاف، تحت عنوان "الإيمان والعلم".

وأدى اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة أسوان مشيدًا بالتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة اللواء حازم محمد عزت، والدكتور محمد عزت مدير المديرية، والذي أكد التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة، بما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح صلاة الجمعة الثانية، اليوم، بالمسجد الكبير بمدينة مطروح، مشيدًا بإجراءات وضوابط وزارة الأوقاف في فتح المساجد والتزام المواطنين.

وأدى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد الأحمدي بطنطا، وسط فرحة كبيرة لرواد المساجد.