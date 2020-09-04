وزير الأوقاف: لا يجوز بناء مساجد على أرض مغتصبة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا يجوز بناء مساجد على أرض مغتصبة أو على ملك عام أو خاص، دون اتباع الإجراءات القانونية واستخراج الرخص اللازمة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإقامة مساجد جامعة للحد من إنشاء مساجد الزوايا التي كانت منبرا للفكر المنحرف، مؤكدا أن المساجد الجامعة لها هيبة ولابد من المحافظة عليها.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه خلال ست سنوات جرى إنشاء 1200 مسجد على مستوي مصر، وعدد المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها 3600 مسجد و3600 مسجد جرى إنشاؤها بالجهود الذاتية، لافتا إلى أنه سيجري افتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بدأت بأربعة عشر مسجدا، 7 في محور المحمودية و7 في جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجدي الحق المبين وخالد ابن الوليد بطور سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وإسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مسجد خالد بن الوليد جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية وهو يخدم منطقة ابني بيتك والشروق.

وأوضح أن مسجد الحق المبين أصبح مسجدا رسميا تابعا للمحافظة في العاصمة، وسوف يجري إقامة الاحتفالات الدينية به والدروس، منوها بأن هناك مساجد جديدة في أبورديس ونويبع جرى افتتاحها عبر الفيديو كونفرانس.