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وزير الأوقاف: 8 أطنان حصة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي

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حماده الشوادفي
02:35 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
وزير الاوقاف

وزير الاوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حصة محافظة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي تبلغ 15 طنا هذا العام.

وأضاف أنه سيجري توزيع طنين من لحوم الأضاحي، اليوم، ليصل إجمالي ما جرى توزيعه بالمدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا إلى 8 أطنان حتى الآن، ومن المقرر أن يجري توريد 7 أطنان أخرى من اللحوم لاستكمال حصة المحافظة من لحوم الأضاحي.

وقال وزير الأوقاف، إن الدولة تهدف إلى مساعدة ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مشروع لحوم الأضاحي، لافتا إلى أنه يجري يوميًا ذبح 6 آلاف رأس ماشية، ويشفى يوميًا نحو 15 طنا من اللحوم، منوها بأنه يجري التعاون مع أكثر وزارة لتعظيم الاستفادة من الأضحية وتعظيم ثواب صاحب الأضحية، مع زيادة عدد المستفدين منها.

وأوضح أنه يجري التنسيق مع وزارة التموين للاستفادة من ثمن الجلد، حيث تبيع مديرية التموين الجلود للمدابغ، للاستفادة من أموالها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال افتتاح 7 مساجد بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

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