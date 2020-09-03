الإبراشي: وعي المواطن الحصانة الحقيقية لمواجهة شائعات قنوات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحصانة الحقيقة لمواجهة الشائعات التى تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، واللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، هي وعي المواطن.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "يجب على المواطن أن يتعامل مع ما يبث على السوشيال على أنها ليست حقائق مسلم بها بل أمر يجب التدقيق فيه والوقوف عنده".

وتابع: "للأسف هناك بعض المواطنين يسلمون بصحة كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، وتابع: "السوشيال ميديا أصبحت سلاحاً فى منتهى الخطورة، ويجب مواجهتها بوعى المواطن، على المواطن أن يفند هذه الأكاذيب ويدقق بها، ستجدها فقاعات تتلاشى بعد وقت وجيز".