سامي مغاوري: بدأت رحلتي في عمر 7 سنوات.. ودخلت الفن صدفة

قال الفنان سامي مغاوري، إن الصدفة سبب دخوله مجال التمثيل، وذلك بعدما شاهده خاله المخرج الراحل بالإذاعة المصرية أحمد ذكي، بأحد الأيام يستخدم العصا بحركات في "بلكونة" المنزل.

وأضاف "مغاوري"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بالماضي كان هناك ما يعرف بالسينما المفتوحة والتي كانت ملجئ لعائلته لمشاهدة الأفلام والاستمتاع بها، موضحا أنه تابع حركات الفنانين وأخذ منهم الكثير من الحركات أثناء تمثيلهم لعدد من الأدوار.

وأكد أنه بدأ التمثيل في الإذاعة المصرية بعد أن اكتشفه خاله، حيث إنه قام بالتمثيل أمام الكثير من الفنانيين على خشبه المسرح، مشيرا إلى أنه بدء تمثيله عندما كان في السابعة من عمره، ولم يكن قادر على قراءة الجمل أثناء التمثيل، وهو ما كان يعيقه في بداية مشواره الفني.

وأستطرد أنه لجئ لأحدى مدرسي اللغة العربية لمساعدته بقراءة الجمل وحفظ عبارات عددا من المشاهد، وحينها كان يمثل مع عددا من الفنانيين الكبار دون أن يعرف أسماءهم، وكان والده يخبره بأسمائهم، حتى رشح للعمل بمسرحية "ملك القطن" عقب تمثيله لاول مرة