خلال 3 أيام.. هدم 185 عقارا متعديا على بحيرة المنزلة بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية عن الانتهاء من إزالة 185 عقارًا في ثالث أيام حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة، ضمن مشروع تنمية وتطوير البحيرة في إطار المشروع القومي لرئيس الجمهورية.

خرجت الحملة بقيادة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبحضور اللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبدالباعث، مدير الأمن، واللواء خالد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا.

وقال المحافظ في بيان صحفي، اليوم، إن الحملة خرجت تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو نهب وإهدار مواردها، وأضاف أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات مستمرة في عملها لاستعادة 45 فدانًا لأحضان البحيرة.

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بسياسة الأمر الواقع ولا سلطة تعلو على الدولة والقانون، وأن الحملات رسالة قوية لكل من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة، موضحًا أن الدولة ماضية في طريقها نحو استرداد حقوقها واستكمال مسيرة مشروعاتها التنموية.

يُذكر أن محافظة الدقهلية أكدت في بيان سابق لها، أن أرض منطقة عبده الصالحي عبارة عن 45 فدانا تم ردمها من مسطح بحيرة المنزلة وتقسيمها إلى قطع أراضٍ معدة للبناء بمساحات مختلفة منذ عام 2008 وأن المعتدين قاموا بأعمال الردم مستغلين حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها دون سندات ملكية.

وأوضحت المحافظة أن الأهالي خلال فترة الانفلات الأمني في أحداث 25 يناير 2011 شرعوا في بناء منازل تتراوح مساحتها من 70 إلى 100 متر وبعد تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسة كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقة بالتعدي على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي أقامتها الدولة بمنطقة وش القطار القريبة منها.